货币 / THRM
THRM: Gentherm Inc
35.95 USD 0.46 (1.30%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日THRM汇率已更改1.30%。当日，交易品种以低点35.35和高点36.30进行交易。
关注Gentherm Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THRM新闻
- Are Investors Undervaluing Gentherm (THRM) Right Now?
- Is Gentherm (THRM) Stock Undervalued Right Now?
- Gentherm at J.P. Morgan Auto Conference: Strategic Growth in New Markets
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Gentherm (THRM)
- Wall Street Analysts Predict a 26.72% Upside in Gentherm (THRM): Here's What You Should Know
- Should Value Investors Buy Gentherm (THRM) Stock?
- Gentherm: Strategic Wins Reinforce Robust Pipeline (NASDAQ:THRM)
- Gentherm Beats Q2 Revenue Estimates
- Gentherm Q2 2025 slides: Sequential margin improvement amid stable revenue
- Gentherm (THRM) Q2 Earnings Lag Estimates
- Gentherm earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Are Investors Undervaluing Gentex (GNTX) Right Now?
- Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider Gentherm (THRM)
- Fox Factory: Shares Have Dropped Too Far (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOXF)
- Gentherm expands patient temperature management partnership to France
- AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- XPEL’s Growth Engine: Premium Protection, Global Reach, And Durable Cash Flow
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Gentherm Announces Participation in Upcoming Second Quarter 2025 Investor Conferences
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- Gentherm Incorporated (THRM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- Gentherm Posts Downbeat Results, Joins Celanese, Bumble And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celanese (NYSE:CE), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
日范围
35.35 36.30
年范围
22.75 47.00
- 前一天收盘价
- 35.49
- 开盘价
- 35.59
- 卖价
- 35.95
- 买价
- 36.25
- 最低价
- 35.35
- 最高价
- 36.30
- 交易量
- 186
- 日变化
- 1.30%
- 月变化
- -0.83%
- 6个月变化
- 30.87%
- 年变化
- -21.69%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值