THO: Thor Industries Inc
102.73 USD 0.85 (0.82%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
THO fiyatı bugün -0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.91 ve Yüksek fiyatı olarak 104.81 aralığında işlem gördü.
Thor Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
101.91 104.81
Yıllık aralık
63.16 118.86
- Önceki kapanış
- 103.58
- Açılış
- 104.30
- Satış
- 102.73
- Alış
- 103.03
- Düşük
- 101.91
- Yüksek
- 104.81
- Hacim
- 1.886 K
- Günlük değişim
- -0.82%
- Aylık değişim
- -4.53%
- 6 aylık değişim
- 37.06%
- Yıllık değişim
- -6.41%
21 Eylül, Pazar