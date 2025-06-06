FiyatlarBölümler
Dövizler / THO
Geri dön - Hisse senetleri

THO: Thor Industries Inc

102.73 USD 0.85 (0.82%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

THO fiyatı bugün -0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.91 ve Yüksek fiyatı olarak 104.81 aralığında işlem gördü.

Thor Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

THO haberleri

Günlük aralık
101.91 104.81
Yıllık aralık
63.16 118.86
Önceki kapanış
103.58
Açılış
104.30
Satış
102.73
Alış
103.03
Düşük
101.91
Yüksek
104.81
Hacim
1.886 K
Günlük değişim
-0.82%
Aylık değişim
-4.53%
6 aylık değişim
37.06%
Yıllık değişim
-6.41%
21 Eylül, Pazar