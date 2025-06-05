CotizacionesSecciones
Divisas / THO
Volver a Acciones

THO: Thor Industries Inc

104.06 USD 1.84 (1.74%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de THO de hoy ha cambiado un -1.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 103.36, mientras que el máximo ha alcanzado 108.56.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Thor Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

THO News

Rango diario
103.36 108.56
Rango anual
63.16 118.86
Cierres anteriores
105.90
Open
106.28
Bid
104.06
Ask
104.36
Low
103.36
High
108.56
Volumen
2.773 K
Cambio diario
-1.74%
Cambio mensual
-3.30%
Cambio a 6 meses
38.84%
Cambio anual
-5.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B