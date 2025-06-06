Devises / THO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
THO: Thor Industries Inc
102.73 USD 0.85 (0.82%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de THO a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 101.91 et à un maximum de 104.81.
Suivez la dynamique Thor Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THO Nouvelles
- Micron Rips Higher Ahead Of Earnings, Helped By Booming AI Demand
- Gear Up for Thor Industries (THO) Q4 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Thor Industries (THO) Q4 Earnings Expected to Decline
- DA Davidson maintient sa position Neutre sur les actions Thor et Winnebago après le salon des VR
- DA Davidson maintains Neutral on Thor and Winnebago stock after RV show
- Thor Industries (THO) Moves 3.2% Higher: Will This Strength Last?
- RV Maker Thor Industries Stock Sees RS Rating Ride Higher
- THOR Industries: I'm Not Ready To Hop On This Ride Yet (NYSE:THO)
- Thor Industries: Stretched Valuation, Tough Quarters Ahead, Limited Long-Term Upside
- Lucid Stock Is Still Not Worth Your Money (NASDAQ:LCID)
- Benchmark maintains Thor Industries stock rating at Hold amid RV sector headwinds
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- This AppFolio Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Cognex (NASDAQ:CGNX), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Thor Industries stock upgraded by KeyBanc on potential growth drivers
- Do Options Traders Know Something About Thor Industries Stock We Don't?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- RV industry shipments decline 15.1% in May as towable units slump
- Winnebago Industries stock price target lowered to $50 at BMO Capital
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Thor Industries authorizes $400 million share repurchase program
- BMO Capital lowers Winnebago stock price target on weaker outlook
- Thor Industries declares quarterly dividend of $0.50 per share
- Airstream and Frank Lloyd Wright Foundation Launch Limited Edition Travel Trailer
- THOR Industries Stock: Accelerating With Caution After The Potholes (NYSE:THO)
Range quotidien
101.91 104.81
Range Annuel
63.16 118.86
- Clôture Précédente
- 103.58
- Ouverture
- 104.30
- Bid
- 102.73
- Ask
- 103.03
- Plus Bas
- 101.91
- Plus Haut
- 104.81
- Volume
- 1.886 K
- Changement quotidien
- -0.82%
- Changement Mensuel
- -4.53%
- Changement à 6 Mois
- 37.06%
- Changement Annuel
- -6.41%
20 septembre, samedi