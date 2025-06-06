통화 / THO
THO: Thor Industries Inc
102.73 USD 0.85 (0.82%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
THO 환율이 오늘 -0.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 101.91이고 고가는 104.81이었습니다.
Thor Industries Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
101.91 104.81
년간 변동
63.16 118.86
- 이전 종가
- 103.58
- 시가
- 104.30
- Bid
- 102.73
- Ask
- 103.03
- 저가
- 101.91
- 고가
- 104.81
- 볼륨
- 1.886 K
- 일일 변동
- -0.82%
- 월 변동
- -4.53%
- 6개월 변동
- 37.06%
- 년간 변동율
- -6.41%
