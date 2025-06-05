Валюты / THO
THO: Thor Industries Inc
105.90 USD 1.04 (0.99%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс THO за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.24, а максимальная — 106.57.
Следите за динамикой Thor Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
104.24 106.57
Годовой диапазон
63.16 118.86
- Предыдущее закрытие
- 104.86
- Open
- 105.07
- Bid
- 105.90
- Ask
- 106.20
- Low
- 104.24
- High
- 106.57
- Объем
- 1.682 K
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- -1.59%
- 6-месячное изменение
- 41.29%
- Годовое изменение
- -3.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.