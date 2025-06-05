КотировкиРазделы
Валюты / THO
THO: Thor Industries Inc

105.90 USD 1.04 (0.99%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс THO за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.24, а максимальная — 106.57.

Следите за динамикой Thor Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
104.24 106.57
Годовой диапазон
63.16 118.86
Предыдущее закрытие
104.86
Open
105.07
Bid
105.90
Ask
106.20
Low
104.24
High
106.57
Объем
1.682 K
Дневное изменение
0.99%
Месячное изменение
-1.59%
6-месячное изменение
41.29%
Годовое изменение
-3.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.