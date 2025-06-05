Moedas / THO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
THO: Thor Industries Inc
104.27 USD 0.21 (0.20%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do THO para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 103.52 e o mais alto foi 105.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Thor Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THO Notícias
- Earnings Preview: Thor Industries (THO) Q4 Earnings Expected to Decline
- DA Davidson mantém classificação Neutra para ações da Thor e Winnebago após feira de RVs
- DA Davidson maintains Neutral on Thor and Winnebago stock after RV show
- Thor Industries (THO) Moves 3.2% Higher: Will This Strength Last?
- RV Maker Thor Industries Stock Sees RS Rating Ride Higher
- THOR Industries: I'm Not Ready To Hop On This Ride Yet (NYSE:THO)
- Thor Industries: Stretched Valuation, Tough Quarters Ahead, Limited Long-Term Upside
- Lucid Stock Is Still Not Worth Your Money (NASDAQ:LCID)
- Benchmark maintains Thor Industries stock rating at Hold amid RV sector headwinds
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- This AppFolio Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Cognex (NASDAQ:CGNX), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Thor Industries stock upgraded by KeyBanc on potential growth drivers
- Do Options Traders Know Something About Thor Industries Stock We Don't?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- RV industry shipments decline 15.1% in May as towable units slump
- Winnebago Industries stock price target lowered to $50 at BMO Capital
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Thor Industries authorizes $400 million share repurchase program
- BMO Capital lowers Winnebago stock price target on weaker outlook
- Thor Industries declares quarterly dividend of $0.50 per share
- Airstream and Frank Lloyd Wright Foundation Launch Limited Edition Travel Trailer
- THOR Industries Stock: Accelerating With Caution After The Potholes (NYSE:THO)
- Winnebago says job cuts are coming. Why Trump’s tariffs can be blamed.
- BMO Capital maintains outperform rating on Thor Industries stock
Faixa diária
103.52 105.20
Faixa anual
63.16 118.86
- Fechamento anterior
- 104.06
- Open
- 104.83
- Bid
- 104.27
- Ask
- 104.57
- Low
- 103.52
- High
- 105.20
- Volume
- 560
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- -3.10%
- Mudança de 6 meses
- 39.12%
- Mudança anual
- -5.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh