THO: Thor Industries Inc

103.58 USD 0.48 (0.46%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von THO hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.16 bis zu einem Hoch von 105.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Thor Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
103.16 105.20
Jahresspanne
63.16 118.86
Vorheriger Schlusskurs
104.06
Eröffnung
104.83
Bid
103.58
Ask
103.88
Tief
103.16
Hoch
105.20
Volumen
1.746 K
Tagesänderung
-0.46%
Monatsänderung
-3.75%
6-Monatsänderung
38.20%
Jahresänderung
-5.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K