THO: Thor Industries Inc
103.58 USD 0.48 (0.46%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THO hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 103.16 bis zu einem Hoch von 105.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Thor Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
103.16 105.20
Jahresspanne
63.16 118.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 104.06
- Eröffnung
- 104.83
- Bid
- 103.58
- Ask
- 103.88
- Tief
- 103.16
- Hoch
- 105.20
- Volumen
- 1.746 K
- Tagesänderung
- -0.46%
- Monatsänderung
- -3.75%
- 6-Monatsänderung
- 38.20%
- Jahresänderung
- -5.64%
