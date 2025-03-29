FiyatlarBölümler
Dövizler / THFF
Geri dön - Hisse senetleri

THFF: First Financial Corporation Indiana

58.46 USD 1.26 (2.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

THFF fiyatı bugün -2.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.40 ve Yüksek fiyatı olarak 59.69 aralığında işlem gördü.

First Financial Corporation Indiana hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

THFF haberleri

Günlük aralık
58.40 59.69
Yıllık aralık
40.57 60.77
Önceki kapanış
59.72
Açılış
59.69
Satış
58.46
Alış
58.76
Düşük
58.40
Yüksek
59.69
Hacim
193
Günlük değişim
-2.11%
Aylık değişim
-0.07%
6 aylık değişim
20.59%
Yıllık değişim
35.14%
21 Eylül, Pazar