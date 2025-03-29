Dövizler / THFF
THFF: First Financial Corporation Indiana
58.46 USD 1.26 (2.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
THFF fiyatı bugün -2.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.40 ve Yüksek fiyatı olarak 59.69 aralığında işlem gördü.
First Financial Corporation Indiana hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
58.40 59.69
Yıllık aralık
40.57 60.77
- Önceki kapanış
- 59.72
- Açılış
- 59.69
- Satış
- 58.46
- Alış
- 58.76
- Düşük
- 58.40
- Yüksek
- 59.69
- Hacim
- 193
- Günlük değişim
- -2.11%
- Aylık değişim
- -0.07%
- 6 aylık değişim
- 20.59%
- Yıllık değişim
- 35.14%
21 Eylül, Pazar