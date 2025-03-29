Währungen / THFF
THFF: First Financial Corporation Indiana
59.72 USD 1.76 (3.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THFF hat sich für heute um 3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.77 bis zu einem Hoch von 59.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Financial Corporation Indiana-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
57.77 59.72
Jahresspanne
40.57 60.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.96
- Eröffnung
- 57.92
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Tief
- 57.77
- Hoch
- 59.72
- Volumen
- 237
- Tagesänderung
- 3.04%
- Monatsänderung
- 2.09%
- 6-Monatsänderung
- 23.18%
- Jahresänderung
- 38.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K