THFF: First Financial Corporation Indiana

59.72 USD 1.76 (3.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von THFF hat sich für heute um 3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.77 bis zu einem Hoch von 59.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Financial Corporation Indiana-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
57.77 59.72
Jahresspanne
40.57 60.77
Vorheriger Schlusskurs
57.96
Eröffnung
57.92
Bid
59.72
Ask
60.02
Tief
57.77
Hoch
59.72
Volumen
237
Tagesänderung
3.04%
Monatsänderung
2.09%
6-Monatsänderung
23.18%
Jahresänderung
38.05%
