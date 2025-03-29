Moedas / THFF
THFF: First Financial Corporation Indiana
59.02 USD 1.06 (1.83%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do THFF para hoje mudou para 1.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.77 e o mais alto foi 59.45.
Veja a dinâmica do par de moedas First Financial Corporation Indiana. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
57.77 59.45
Faixa anual
40.57 60.77
- Fechamento anterior
- 57.96
- Open
- 57.92
- Bid
- 59.02
- Ask
- 59.32
- Low
- 57.77
- High
- 59.45
- Volume
- 56
- Mudança diária
- 1.83%
- Mudança mensal
- 0.89%
- Mudança de 6 meses
- 21.74%
- Mudança anual
- 36.43%
