THFF: First Financial Corporation Indiana
58.46 USD 1.26 (2.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de THFF a changé de -2.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.40 et à un maximum de 59.69.
Suivez la dynamique First Financial Corporation Indiana. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THFF Nouvelles
Range quotidien
58.40 59.69
Range Annuel
40.57 60.77
- Clôture Précédente
- 59.72
- Ouverture
- 59.69
- Bid
- 58.46
- Ask
- 58.76
- Plus Bas
- 58.40
- Plus Haut
- 59.69
- Volume
- 193
- Changement quotidien
- -2.11%
- Changement Mensuel
- -0.07%
- Changement à 6 Mois
- 20.59%
- Changement Annuel
- 35.14%
20 septembre, samedi