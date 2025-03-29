CotationsSections
THFF: First Financial Corporation Indiana

58.46 USD 1.26 (2.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de THFF a changé de -2.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.40 et à un maximum de 59.69.

Suivez la dynamique First Financial Corporation Indiana. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
58.40 59.69
Range Annuel
40.57 60.77
Clôture Précédente
59.72
Ouverture
59.69
Bid
58.46
Ask
58.76
Plus Bas
58.40
Plus Haut
59.69
Volume
193
Changement quotidien
-2.11%
Changement Mensuel
-0.07%
Changement à 6 Mois
20.59%
Changement Annuel
35.14%
