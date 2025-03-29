货币 / THFF
THFF: First Financial Corporation Indiana
58.16 USD 0.96 (1.68%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日THFF汇率已更改1.68%。当日，交易品种以低点57.87和高点58.53进行交易。
关注First Financial Corporation Indiana动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
57.87 58.53
年范围
40.57 60.77
- 前一天收盘价
- 57.20
- 开盘价
- 57.87
- 卖价
- 58.16
- 买价
- 58.46
- 最低价
- 57.87
- 最高价
- 58.53
- 交易量
- 38
- 日变化
- 1.68%
- 月变化
- -0.58%
- 6个月变化
- 19.97%
- 年变化
- 34.44%
