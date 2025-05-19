Dövizler / THAR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
THAR: Tharimmune Inc
3.60 USD 0.94 (35.34%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
THAR fiyatı bugün 35.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.54 ve Yüksek fiyatı olarak 3.89 aralığında işlem gördü.
Tharimmune Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THAR haberleri
- Tharimmune yönetici maaşlarını artırıyor ve kontrol değişikliği şartlarını düzenliyor
- Tharimmune raises executive salaries and adjusts change of control terms
- Tharimmune reports stockholders equity exceeds Nasdaq minimum after recent offerings
- Onar Holding adds Kelly Anderson to board, expands size to seven directors
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tharimmune Shares Are Trading Lower Tuesday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Tharimmune (THAR) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Why Tharimmune (THAR) Stock Exploded This Week - TipRanks.com
- Tharimmune (THAR) Shares Skyrocket On Promising Opioid Countermeasure Data - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/21/25 - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Tharimmune Rockets 42% After Hours — Adding To Stunning 206% Daytime Rally: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Tharimmune reports positive results for opioid countermeasure film
- Tharimmune expands IP portfolio for opioid countermeasure technology
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Tharimmune executive chairman buys $500,000 in shares
- Tharimmune director Parikh buys $1,450 in company stock
- Tharimmune CEO Appajosyula buys shares worth $90,972
- Tharimmune announces key leadership changes to advance pipeline
- Tharimmune announces executive changes and new agreements
- Tharimmune Appoints Renowned Counter-Terrorism and Critical Infrastructure Expert James Gordon Liddy (CDR US Navy SEAL (Ret)) as Key Strategic Advisor Against Weaponized Fentanyl and Other High-Potenc
Günlük aralık
2.54 3.89
Yıllık aralık
0.95 9.08
- Önceki kapanış
- 2.66
- Açılış
- 2.60
- Satış
- 3.60
- Alış
- 3.90
- Düşük
- 2.54
- Yüksek
- 3.89
- Hacim
- 4.827 K
- Günlük değişim
- 35.34%
- Aylık değişim
- -36.06%
- 6 aylık değişim
- 166.67%
- Yıllık değişim
- 44.00%
21 Eylül, Pazar