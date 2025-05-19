통화 / THAR
THAR: Tharimmune Inc
3.60 USD 0.94 (35.34%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
THAR 환율이 오늘 35.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.54이고 고가는 3.89이었습니다.
Tharimmune Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
THAR News
- 탈이뮨, 임원 연봉 인상 및 경영권 변경 조건 조정
- Tharimmune raises executive salaries and adjusts change of control terms
- Tharimmune reports stockholders equity exceeds Nasdaq minimum after recent offerings
- Tharimmune Shares Are Trading Lower Tuesday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Tharimmune (THAR) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Why Tharimmune (THAR) Stock Exploded This Week - TipRanks.com
- Tharimmune (THAR) Shares Skyrocket On Promising Opioid Countermeasure Data - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Tharimmune Rockets 42% After Hours — Adding To Stunning 206% Daytime Rally: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Tharimmune reports positive results for opioid countermeasure film
- Tharimmune expands IP portfolio for opioid countermeasure technology
- Tharimmune executive chairman buys $500,000 in shares
- Tharimmune director Parikh buys $1,450 in company stock
- Tharimmune CEO Appajosyula buys shares worth $90,972
- Tharimmune announces key leadership changes to advance pipeline
- Tharimmune announces executive changes and new agreements
- Tharimmune Appoints Renowned Counter-Terrorism and Critical Infrastructure Expert James Gordon Liddy (CDR US Navy SEAL (Ret)) as Key Strategic Advisor Against Weaponized Fentanyl and Other High-Potenc
일일 변동 비율
2.54 3.89
년간 변동
0.95 9.08
- 이전 종가
- 2.66
- 시가
- 2.60
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- 저가
- 2.54
- 고가
- 3.89
- 볼륨
- 4.827 K
- 일일 변동
- 35.34%
- 월 변동
- -36.06%
- 6개월 변동
- 166.67%
- 년간 변동율
- 44.00%
20 9월, 토요일