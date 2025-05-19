Währungen / THAR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
THAR: Tharimmune Inc
2.58 USD 0.08 (3.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THAR hat sich für heute um -3.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.54 bis zu einem Hoch von 2.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tharimmune Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THAR News
- Tharimmune erhöht Gehälter für Führungskräfte und passt Klauseln für Kontrollwechsel an
- Tharimmune raises executive salaries and adjusts change of control terms
- Tharimmune reports stockholders equity exceeds Nasdaq minimum after recent offerings
- Onar Holding adds Kelly Anderson to board, expands size to seven directors
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tharimmune Shares Are Trading Lower Tuesday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Tharimmune (THAR) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Why Tharimmune (THAR) Stock Exploded This Week - TipRanks.com
- Tharimmune (THAR) Shares Skyrocket On Promising Opioid Countermeasure Data - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/21/25 - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Tharimmune Rockets 42% After Hours — Adding To Stunning 206% Daytime Rally: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Tharimmune reports positive results for opioid countermeasure film
- Tharimmune expands IP portfolio for opioid countermeasure technology
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Tharimmune executive chairman buys $500,000 in shares
- Tharimmune director Parikh buys $1,450 in company stock
- Tharimmune CEO Appajosyula buys shares worth $90,972
- Tharimmune announces key leadership changes to advance pipeline
- Tharimmune announces executive changes and new agreements
- Tharimmune Appoints Renowned Counter-Terrorism and Critical Infrastructure Expert James Gordon Liddy (CDR US Navy SEAL (Ret)) as Key Strategic Advisor Against Weaponized Fentanyl and Other High-Potenc
Tagesspanne
2.54 2.66
Jahresspanne
0.95 9.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.66
- Eröffnung
- 2.60
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Tief
- 2.54
- Hoch
- 2.66
- Volumen
- 668
- Tagesänderung
- -3.01%
- Monatsänderung
- -54.17%
- 6-Monatsänderung
- 91.11%
- Jahresänderung
- 3.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K