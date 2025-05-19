Divisas / THAR
THAR: Tharimmune Inc
2.68 USD 0.20 (6.94%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de THAR de hoy ha cambiado un -6.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.54, mientras que el máximo ha alcanzado 2.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tharimmune Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THAR News
- Tharimmune aumenta salarios ejecutivos y ajusta términos de cambio de control
- Tharimmune reports stockholders equity exceeds Nasdaq minimum after recent offerings
- Onar Holding adds Kelly Anderson to board, expands size to seven directors
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tharimmune Shares Are Trading Lower Tuesday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Tharimmune (THAR) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Why Tharimmune (THAR) Stock Exploded This Week - TipRanks.com
- Tharimmune (THAR) Shares Skyrocket On Promising Opioid Countermeasure Data - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/21/25 - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Tharimmune Rockets 42% After Hours — Adding To Stunning 206% Daytime Rally: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Tharimmune reports positive results for opioid countermeasure film
- Tharimmune expands IP portfolio for opioid countermeasure technology
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Tharimmune executive chairman buys $500,000 in shares
- Tharimmune director Parikh buys $1,450 in company stock
- Tharimmune CEO Appajosyula buys shares worth $90,972
- Tharimmune announces key leadership changes to advance pipeline
- Tharimmune announces executive changes and new agreements
- Tharimmune Appoints Renowned Counter-Terrorism and Critical Infrastructure Expert James Gordon Liddy (CDR US Navy SEAL (Ret)) as Key Strategic Advisor Against Weaponized Fentanyl and Other High-Potenc
Rango diario
2.54 2.87
Rango anual
0.95 9.08
- Cierres anteriores
- 2.88
- Open
- 2.79
- Bid
- 2.68
- Ask
- 2.98
- Low
- 2.54
- High
- 2.87
- Volumen
- 1.094 K
- Cambio diario
- -6.94%
- Cambio mensual
- -52.40%
- Cambio a 6 meses
- 98.52%
- Cambio anual
- 7.20%
