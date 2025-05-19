通貨 / THAR
THAR: Tharimmune Inc
2.66 USD 0.02 (0.75%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
THARの今日の為替レートは、-0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり2.58の安値と2.79の高値で取引されました。
Tharimmune Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
THAR News
- Tharimmune、役員報酬を引き上げ支配権変更条件を調整
- Tharimmune raises executive salaries and adjusts change of control terms
- Tharimmune reports stockholders equity exceeds Nasdaq minimum after recent offerings
- Onar Holding adds Kelly Anderson to board, expands size to seven directors
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tharimmune Shares Are Trading Lower Tuesday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Tharimmune (THAR) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Why Tharimmune (THAR) Stock Exploded This Week - TipRanks.com
- Tharimmune (THAR) Shares Skyrocket On Promising Opioid Countermeasure Data - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/21/25 - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Tharimmune Rockets 42% After Hours — Adding To Stunning 206% Daytime Rally: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Tharimmune reports positive results for opioid countermeasure film
- Tharimmune expands IP portfolio for opioid countermeasure technology
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Tharimmune executive chairman buys $500,000 in shares
- Tharimmune director Parikh buys $1,450 in company stock
- Tharimmune CEO Appajosyula buys shares worth $90,972
- Tharimmune announces key leadership changes to advance pipeline
- Tharimmune announces executive changes and new agreements
- Tharimmune Appoints Renowned Counter-Terrorism and Critical Infrastructure Expert James Gordon Liddy (CDR US Navy SEAL (Ret)) as Key Strategic Advisor Against Weaponized Fentanyl and Other High-Potenc
1日のレンジ
2.58 2.79
1年のレンジ
0.95 9.08
- 以前の終値
- 2.68
- 始値
- 2.79
- 買値
- 2.66
- 買値
- 2.96
- 安値
- 2.58
- 高値
- 2.79
- 出来高
- 689
- 1日の変化
- -0.75%
- 1ヶ月の変化
- -52.75%
- 6ヶ月の変化
- 97.04%
- 1年の変化
- 6.40%
