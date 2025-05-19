КотировкиРазделы
Валюты / THAR
THAR: Tharimmune Inc

2.88 USD 0.06 (2.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс THAR за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.81, а максимальная — 2.99.

Следите за динамикой Tharimmune Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.81 2.99
Годовой диапазон
0.95 9.08
Предыдущее закрытие
2.94
Open
2.98
Bid
2.88
Ask
3.18
Low
2.81
High
2.99
Объем
397
Дневное изменение
-2.04%
Месячное изменение
-48.85%
6-месячное изменение
113.33%
Годовое изменение
15.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.