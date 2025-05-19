货币 / THAR
THAR: Tharimmune Inc
2.68 USD 0.20 (6.94%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日THAR汇率已更改-6.94%。当日，交易品种以低点2.58和高点2.73进行交易。
关注Tharimmune Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THAR新闻
- Tharimmune提高高管薪资并调整控制权变更条款
- Tharimmune raises executive salaries and adjusts change of control terms
- Tharimmune reports stockholders equity exceeds Nasdaq minimum after recent offerings
- Onar Holding adds Kelly Anderson to board, expands size to seven directors
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Tharimmune Shares Are Trading Lower Tuesday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Tharimmune (THAR) Stock Is Surging Monday: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- Why Tharimmune (THAR) Stock Exploded This Week - TipRanks.com
- Tharimmune (THAR) Shares Skyrocket On Promising Opioid Countermeasure Data - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 8/21/25 - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Tharimmune Rockets 42% After Hours — Adding To Stunning 206% Daytime Rally: What's Going On? - Tharimmune (NASDAQ:THAR)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Tharimmune reports positive results for opioid countermeasure film
- Tharimmune expands IP portfolio for opioid countermeasure technology
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Tharimmune executive chairman buys $500,000 in shares
- Tharimmune director Parikh buys $1,450 in company stock
- Tharimmune CEO Appajosyula buys shares worth $90,972
- Tharimmune announces key leadership changes to advance pipeline
- Tharimmune announces executive changes and new agreements
- Tharimmune Appoints Renowned Counter-Terrorism and Critical Infrastructure Expert James Gordon Liddy (CDR US Navy SEAL (Ret)) as Key Strategic Advisor Against Weaponized Fentanyl and Other High-Potenc
日范围
2.58 2.73
年范围
0.95 9.08
- 前一天收盘价
- 2.88
- 开盘价
- 2.62
- 卖价
- 2.68
- 买价
- 2.98
- 最低价
- 2.58
- 最高价
- 2.73
- 交易量
- 252
- 日变化
- -6.94%
- 月变化
- -52.40%
- 6个月变化
- 98.52%
- 年变化
- 7.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值