Dövizler / TFSL
TFSL: TFS Financial Corporation
13.20 USD 0.13 (0.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TFSL fiyatı bugün -0.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.15 ve Yüksek fiyatı olarak 13.41 aralığında işlem gördü.
TFS Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TFSL haberleri
- TFS Financial earnings matched, revenue topped estimates
- ServisFirst Bancshares (SFBS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TFS Financial: A Unique Dividend Play With Near-Term Tailwinds (NASDAQ:TFSL)
- TFS Financial shareholders approve waiver of up to $1.13 per share in dividends
- Mutual Holding Company for TFS Financial Corporation To Seek Member Approval for Dividend Waivers
- TFS Financial Corporation Declares Dividend
- TFS Financial’s chief experience officer sells $47,212 in stock
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- TFS Financial Corp: A Long-Forgotten Second-Step Thrift Conversion Can Still Provide Value
Günlük aralık
13.15 13.41
Yıllık aralık
11.29 15.00
- Önceki kapanış
- 13.33
- Açılış
- 13.41
- Satış
- 13.20
- Alış
- 13.50
- Düşük
- 13.15
- Yüksek
- 13.41
- Hacim
- 685
- Günlük değişim
- -0.98%
- Aylık değişim
- -5.51%
- 6 aylık değişim
- 7.06%
- Yıllık değişim
- 2.64%
21 Eylül, Pazar