货币 / TFSL
TFSL: TFS Financial Corporation
13.25 USD 0.10 (0.76%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TFSL汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点13.15和高点13.27进行交易。
关注TFS Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TFSL新闻
- TFS Financial earnings matched, revenue topped estimates
- ServisFirst Bancshares (SFBS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TFS Financial: A Unique Dividend Play With Near-Term Tailwinds (NASDAQ:TFSL)
- TFS Financial shareholders approve waiver of up to $1.13 per share in dividends
- Mutual Holding Company for TFS Financial Corporation To Seek Member Approval for Dividend Waivers
- TFS Financial Corporation Declares Dividend
- TFS Financial’s chief experience officer sells $47,212 in stock
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- TFS Financial Corp: A Long-Forgotten Second-Step Thrift Conversion Can Still Provide Value
日范围
13.15 13.27
年范围
11.29 15.00
- 前一天收盘价
- 13.15
- 开盘价
- 13.15
- 卖价
- 13.25
- 买价
- 13.55
- 最低价
- 13.15
- 最高价
- 13.27
- 交易量
- 126
- 日变化
- 0.76%
- 月变化
- -5.15%
- 6个月变化
- 7.46%
- 年变化
- 3.03%
