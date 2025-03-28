Moedas / TFSL
TFSL: TFS Financial Corporation
13.22 USD 0.05 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TFSL para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.18 e o mais alto foi 13.37.
Veja a dinâmica do par de moedas TFS Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TFSL Notícias
Faixa diária
13.18 13.37
Faixa anual
11.29 15.00
- Fechamento anterior
- 13.17
- Open
- 13.20
- Bid
- 13.22
- Ask
- 13.52
- Low
- 13.18
- High
- 13.37
- Volume
- 265
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- -5.37%
- Mudança de 6 meses
- 7.22%
- Mudança anual
- 2.80%
