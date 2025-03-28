Währungen / TFSL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TFSL: TFS Financial Corporation
13.33 USD 0.16 (1.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TFSL hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.18 bis zu einem Hoch von 13.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die TFS Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFSL News
- TFS Financial earnings matched, revenue topped estimates
- ServisFirst Bancshares (SFBS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TFS Financial: A Unique Dividend Play With Near-Term Tailwinds (NASDAQ:TFSL)
- TFS Financial shareholders approve waiver of up to $1.13 per share in dividends
- Mutual Holding Company for TFS Financial Corporation To Seek Member Approval for Dividend Waivers
- TFS Financial Corporation Declares Dividend
- TFS Financial’s chief experience officer sells $47,212 in stock
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- TFS Financial Corp: A Long-Forgotten Second-Step Thrift Conversion Can Still Provide Value
Tagesspanne
13.18 13.37
Jahresspanne
11.29 15.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.17
- Eröffnung
- 13.20
- Bid
- 13.33
- Ask
- 13.63
- Tief
- 13.18
- Hoch
- 13.37
- Volumen
- 784
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- -4.58%
- 6-Monatsänderung
- 8.11%
- Jahresänderung
- 3.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K