TFSL
TFSL: TFS Financial Corporation

13.33 USD 0.16 (1.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TFSLの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり13.18の安値と13.37の高値で取引されました。

TFS Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
13.18 13.37
1年のレンジ
11.29 15.00
以前の終値
13.17
始値
13.20
買値
13.33
買値
13.63
安値
13.18
高値
13.37
出来高
784
1日の変化
1.21%
1ヶ月の変化
-4.58%
6ヶ月の変化
8.11%
1年の変化
3.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K