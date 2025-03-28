通貨 / TFSL
TFSL: TFS Financial Corporation
13.33 USD 0.16 (1.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TFSLの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり13.18の安値と13.37の高値で取引されました。
TFS Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TFSL News
- TFS Financial earnings matched, revenue topped estimates
- ServisFirst Bancshares (SFBS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TFS Financial: A Unique Dividend Play With Near-Term Tailwinds (NASDAQ:TFSL)
- TFS Financial shareholders approve waiver of up to $1.13 per share in dividends
- Mutual Holding Company for TFS Financial Corporation To Seek Member Approval for Dividend Waivers
- TFS Financial Corporation Declares Dividend
- TFS Financial’s chief experience officer sells $47,212 in stock
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- TFS Financial Corp: A Long-Forgotten Second-Step Thrift Conversion Can Still Provide Value
1日のレンジ
13.18 13.37
1年のレンジ
11.29 15.00
- 以前の終値
- 13.17
- 始値
- 13.20
- 買値
- 13.33
- 買値
- 13.63
- 安値
- 13.18
- 高値
- 13.37
- 出来高
- 784
- 1日の変化
- 1.21%
- 1ヶ月の変化
- -4.58%
- 6ヶ月の変化
- 8.11%
- 1年の変化
- 3.65%
