통화 / TFSL
TFSL: TFS Financial Corporation
13.20 USD 0.13 (0.98%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TFSL 환율이 오늘 -0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.15이고 고가는 13.41이었습니다.
TFS Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFSL News
일일 변동 비율
13.15 13.41
년간 변동
11.29 15.00
- 이전 종가
- 13.33
- 시가
- 13.41
- Bid
- 13.20
- Ask
- 13.50
- 저가
- 13.15
- 고가
- 13.41
- 볼륨
- 685
- 일일 변동
- -0.98%
- 월 변동
- -5.51%
- 6개월 변동
- 7.06%
- 년간 변동율
- 2.64%
20 9월, 토요일