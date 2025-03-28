Devises / TFSL
TFSL: TFS Financial Corporation
13.20 USD 0.13 (0.98%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TFSL a changé de -0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.15 et à un maximum de 13.41.
Suivez la dynamique TFS Financial Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
13.15 13.41
Range Annuel
11.29 15.00
- Clôture Précédente
- 13.33
- Ouverture
- 13.41
- Bid
- 13.20
- Ask
- 13.50
- Plus Bas
- 13.15
- Plus Haut
- 13.41
- Volume
- 685
- Changement quotidien
- -0.98%
- Changement Mensuel
- -5.51%
- Changement à 6 Mois
- 7.06%
- Changement Annuel
- 2.64%
20 septembre, samedi