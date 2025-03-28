Валюты / TFSL
TFSL: TFS Financial Corporation
13.15 USD 0.09 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TFSL за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.05, а максимальная — 13.23.
Следите за динамикой TFS Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.05 13.23
Годовой диапазон
11.29 15.00
- Предыдущее закрытие
- 13.24
- Open
- 13.23
- Bid
- 13.15
- Ask
- 13.45
- Low
- 13.05
- High
- 13.23
- Объем
- 849
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- -5.87%
- 6-месячное изменение
- 6.65%
- Годовое изменение
- 2.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.