Valute / TFSL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TFSL: TFS Financial Corporation
13.20 USD 0.13 (0.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TFSL ha avuto una variazione del -0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.15 e ad un massimo di 13.41.
Segui le dinamiche di TFS Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFSL News
- TFS Financial earnings matched, revenue topped estimates
- ServisFirst Bancshares (SFBS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TFS Financial: A Unique Dividend Play With Near-Term Tailwinds (NASDAQ:TFSL)
- TFS Financial shareholders approve waiver of up to $1.13 per share in dividends
- Mutual Holding Company for TFS Financial Corporation To Seek Member Approval for Dividend Waivers
- TFS Financial Corporation Declares Dividend
- TFS Financial’s chief experience officer sells $47,212 in stock
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- TFS Financial Corp: A Long-Forgotten Second-Step Thrift Conversion Can Still Provide Value
Intervallo Giornaliero
13.15 13.41
Intervallo Annuale
11.29 15.00
- Chiusura Precedente
- 13.33
- Apertura
- 13.41
- Bid
- 13.20
- Ask
- 13.50
- Minimo
- 13.15
- Massimo
- 13.41
- Volume
- 685
- Variazione giornaliera
- -0.98%
- Variazione Mensile
- -5.51%
- Variazione Semestrale
- 7.06%
- Variazione Annuale
- 2.64%
20 settembre, sabato