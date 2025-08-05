Dövizler / TEVA
TEVA: Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar
18.34 USD 0.11 (0.60%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TEVA fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.26 ve Yüksek fiyatı olarak 18.58 aralığında işlem gördü.
Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TEVA haberleri
- Teva, şizofreni denemesinde olanzapin LAI ile PDSS olayı bildirmedi
- Teva reports no PDSS events with olanzapine LAI in schizophrenia trial
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.12%
- Here's How ALVO's Commercial Partnerships Are Driving Top-line Growth
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- ALVO Stock Trades Near 52-Week Low: Should You Buy, Hold or Sell?
- TEVA Stock Up More Than 19% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Should You Buy the 3 Highest-Paying Dividend Stocks in the Dow Jones?
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- Teva Launches Generic GLP-1 Weight Loss Drug With FDA Nod For Saxenda - Teva Pharmaceutical Indus (NYSE:TEVA)
- Wall Street Lunch: 'Economy Is Slowing, But Still Clearly Growing'
- FDA Approves First-Ever Generic Weight-Loss Drug In A Blow To Novo Nordisk
- Teva stock rises on launch of first generic weight loss GLP-1 drug
- Teva's Pivot To (Innovative) Growth: Re-Rating Should Continue (NYSE:TEVA)
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- J&J Stock Trading Above 200 & 50 Day SMA for 2 Months: Time to Buy?
- Teva Pharmaceutical: Tariff Relief Clears The Way For Reinvention (NYSE:TEVA)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Can J&J Navigate Stelara, Talc Suits, Tariff & Other Headwinds?
- Billionaire Stanley Druckenmiller Sold All of His Palantir and Has Piled Into This High-Flying Drug Stock for 4 Consecutive Quarters
- Earnings call transcript: Teva’s Q2 2025 earnings beat fails to lift revenue
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- US FDA approves Teva’s Ajovy for migraine prevention in children
Günlük aralık
18.26 18.58
Yıllık aralık
12.47 22.81
- Önceki kapanış
- 18.45
- Açılış
- 18.48
- Satış
- 18.34
- Alış
- 18.64
- Düşük
- 18.26
- Yüksek
- 18.58
- Hacim
- 9.231 K
- Günlük değişim
- -0.60%
- Aylık değişim
- 0.88%
- 6 aylık değişim
- 19.48%
- Yıllık değişim
- 1.61%
21 Eylül, Pazar