通貨 / TEVA
TEVA: Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar

18.45 USD 0.07 (0.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TEVAの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり18.21の安値と18.66の高値で取引されました。

Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Sharダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.21 18.66
1年のレンジ
12.47 22.81
以前の終値
18.38
始値
18.54
買値
18.45
買値
18.75
安値
18.21
高値
18.66
出来高
12.764 K
1日の変化
0.38%
1ヶ月の変化
1.49%
6ヶ月の変化
20.20%
1年の変化
2.22%
