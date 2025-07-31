通貨 / TEVA
TEVA: Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar
18.45 USD 0.07 (0.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TEVAの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり18.21の安値と18.66の高値で取引されました。
Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Sharダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
18.21 18.66
1年のレンジ
12.47 22.81
- 以前の終値
- 18.38
- 始値
- 18.54
- 買値
- 18.45
- 買値
- 18.75
- 安値
- 18.21
- 高値
- 18.66
- 出来高
- 12.764 K
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- 1.49%
- 6ヶ月の変化
- 20.20%
- 1年の変化
- 2.22%
