KurseKategorien
Währungen / TEVA
Zurück zum Aktien

TEVA: Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar

18.45 USD 0.07 (0.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TEVA hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.21 bis zu einem Hoch von 18.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TEVA News

Tagesspanne
18.21 18.66
Jahresspanne
12.47 22.81
Vorheriger Schlusskurs
18.38
Eröffnung
18.54
Bid
18.45
Ask
18.75
Tief
18.21
Hoch
18.66
Volumen
12.764 K
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
1.49%
6-Monatsänderung
20.20%
Jahresänderung
2.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K