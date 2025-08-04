Währungen / TEVA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TEVA: Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar
18.45 USD 0.07 (0.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TEVA hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.21 bis zu einem Hoch von 18.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TEVA News
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.12%
- Here's How ALVO's Commercial Partnerships Are Driving Top-line Growth
- EQS-News: Horus Pharma wird Zweitvermarktungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203 unter der Marke Baiama® in ausgewählten europäischen Ländern (deutsch)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- ALVO Stock Trades Near 52-Week Low: Should You Buy, Hold or Sell?
- TEVA Stock Up More Than 19% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Should You Buy the 3 Highest-Paying Dividend Stocks in the Dow Jones?
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- Teva Launches Generic GLP-1 Weight Loss Drug With FDA Nod For Saxenda - Teva Pharmaceutical Indus (NYSE:TEVA)
- Wall Street Lunch: 'Economy Is Slowing, But Still Clearly Growing'
- FDA Approves First-Ever Generic Weight-Loss Drug In A Blow To Novo Nordisk
- Teva stock rises on launch of first generic weight loss GLP-1 drug
- Teva's Pivot To (Innovative) Growth: Re-Rating Should Continue (NYSE:TEVA)
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- J&J Stock Trading Above 200 & 50 Day SMA for 2 Months: Time to Buy?
- Teva Pharmaceutical: Tariff Relief Clears The Way For Reinvention (NYSE:TEVA)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Can J&J Navigate Stelara, Talc Suits, Tariff & Other Headwinds?
- Billionaire Stanley Druckenmiller Sold All of His Palantir and Has Piled Into This High-Flying Drug Stock for 4 Consecutive Quarters
- Earnings call transcript: Teva’s Q2 2025 earnings beat fails to lift revenue
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- US FDA approves Teva’s Ajovy for migraine prevention in children
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.65%
Tagesspanne
18.21 18.66
Jahresspanne
12.47 22.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.38
- Eröffnung
- 18.54
- Bid
- 18.45
- Ask
- 18.75
- Tief
- 18.21
- Hoch
- 18.66
- Volumen
- 12.764 K
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 1.49%
- 6-Monatsänderung
- 20.20%
- Jahresänderung
- 2.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K