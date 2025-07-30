Валюты / TEVA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TEVA: Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar
18.67 USD 0.22 (1.16%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TEVA за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.62, а максимальная — 18.93.
Следите за динамикой Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TEVA
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,13%
- ALVO Stock Trades Near 52-Week Low: Should You Buy, Hold or Sell?
- TEVA Stock Up More Than 19% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Should You Buy the 3 Highest-Paying Dividend Stocks in the Dow Jones?
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- Teva Launches Generic GLP-1 Weight Loss Drug With FDA Nod For Saxenda - Teva Pharmaceutical Indus (NYSE:TEVA)
- Wall Street Lunch: 'Economy Is Slowing, But Still Clearly Growing'
- FDA Approves First-Ever Generic Weight-Loss Drug In A Blow To Novo Nordisk
- Teva stock rises on launch of first generic weight loss GLP-1 drug
- Teva's Pivot To (Innovative) Growth: Re-Rating Should Continue (NYSE:TEVA)
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- J&J Stock Trading Above 200 & 50 Day SMA for 2 Months: Time to Buy?
- Teva Pharmaceutical: Tariff Relief Clears The Way For Reinvention (NYSE:TEVA)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Can J&J Navigate Stelara, Talc Suits, Tariff & Other Headwinds?
- Billionaire Stanley Druckenmiller Sold All of His Palantir and Has Piled Into This High-Flying Drug Stock for 4 Consecutive Quarters
- Earnings call transcript: Teva’s Q2 2025 earnings beat fails to lift revenue
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- US FDA approves Teva’s Ajovy for migraine prevention in children
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.65%
- TEVA Q2 Earnings Beat, Revenues Miss on Lower Generics Sales
- Alkermes: A More Than Solid Quarter (NASDAQ:ALKS)
Дневной диапазон
18.62 18.93
Годовой диапазон
12.47 22.81
- Предыдущее закрытие
- 18.89
- Open
- 18.89
- Bid
- 18.67
- Ask
- 18.97
- Low
- 18.62
- High
- 18.93
- Объем
- 14.453 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 2.70%
- 6-месячное изменение
- 21.63%
- Годовое изменение
- 3.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.