货币 / TEVA
TEVA: Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar
18.70 USD 0.03 (0.16%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TEVA汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点18.31和高点18.74进行交易。
关注Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
18.31 18.74
年范围
12.47 22.81
- 前一天收盘价
- 18.67
- 开盘价
- 18.33
- 卖价
- 18.70
- 买价
- 19.00
- 最低价
- 18.31
- 最高价
- 18.74
- 交易量
- 2.301 K
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 2.86%
- 6个月变化
- 21.82%
- 年变化
- 3.60%
