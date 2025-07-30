Currencies / TEVA
TEVA: Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar
18.70 USD 0.19 (1.01%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TEVA exchange rate has changed by -1.01% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 18.66 and at a high of 18.93.
Follow Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
TEVA News
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- ALVO Stock Trades Near 52-Week Low: Should You Buy, Hold or Sell?
- TEVA Stock Up More Than 19% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Should You Buy the 3 Highest-Paying Dividend Stocks in the Dow Jones?
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- Teva Launches Generic GLP-1 Weight Loss Drug With FDA Nod For Saxenda - Teva Pharmaceutical Indus (NYSE:TEVA)
- Wall Street Lunch: 'Economy Is Slowing, But Still Clearly Growing'
- FDA Approves First-Ever Generic Weight-Loss Drug In A Blow To Novo Nordisk
- Teva stock rises on launch of first generic weight loss GLP-1 drug
- Teva's Pivot To (Innovative) Growth: Re-Rating Should Continue (NYSE:TEVA)
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- J&J Stock Trading Above 200 & 50 Day SMA for 2 Months: Time to Buy?
- Teva Pharmaceutical: Tariff Relief Clears The Way For Reinvention (NYSE:TEVA)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Can J&J Navigate Stelara, Talc Suits, Tariff & Other Headwinds?
- Billionaire Stanley Druckenmiller Sold All of His Palantir and Has Piled Into This High-Flying Drug Stock for 4 Consecutive Quarters
- Earnings call transcript: Teva’s Q2 2025 earnings beat fails to lift revenue
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- US FDA approves Teva’s Ajovy for migraine prevention in children
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.65%
- TEVA Q2 Earnings Beat, Revenues Miss on Lower Generics Sales
- Alkermes: A More Than Solid Quarter (NASDAQ:ALKS)
- Why Is Teva Pharmaceutical Stock Gaining On Wednesday? - Teva Pharmaceutical Indus (NYSE:TEVA)
Daily Range
18.66 18.93
Year Range
12.47 22.81
- Previous Close
- 18.89
- Open
- 18.89
- Bid
- 18.70
- Ask
- 19.00
- Low
- 18.66
- High
- 18.93
- Volume
- 8.729 K
- Daily Change
- -1.01%
- Month Change
- 2.86%
- 6 Months Change
- 21.82%
- Year Change
- 3.60%
