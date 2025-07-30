Moedas / TEVA
TEVA: Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar
18.49 USD 0.11 (0.60%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TEVA para hoje mudou para 0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.47 e o mais alto foi 18.66.
TEVA Notícias
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Israel - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice TA 35 recuou 0,13%
- ALVO Stock Trades Near 52-Week Low: Should You Buy, Hold or Sell?
- TEVA Stock Up More Than 19% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Should You Buy the 3 Highest-Paying Dividend Stocks in the Dow Jones?
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.36%
- Teva Launches Generic GLP-1 Weight Loss Drug With FDA Nod For Saxenda - Teva Pharmaceutical Indus (NYSE:TEVA)
- Wall Street Lunch: 'Economy Is Slowing, But Still Clearly Growing'
- FDA Approves First-Ever Generic Weight-Loss Drug In A Blow To Novo Nordisk
- Teva stock rises on launch of first generic weight loss GLP-1 drug
- Teva's Pivot To (Innovative) Growth: Re-Rating Should Continue (NYSE:TEVA)
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- J&J Stock Trading Above 200 & 50 Day SMA for 2 Months: Time to Buy?
- Teva Pharmaceutical: Tariff Relief Clears The Way For Reinvention (NYSE:TEVA)
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Can J&J Navigate Stelara, Talc Suits, Tariff & Other Headwinds?
- Billionaire Stanley Druckenmiller Sold All of His Palantir and Has Piled Into This High-Flying Drug Stock for 4 Consecutive Quarters
- Earnings call transcript: Teva’s Q2 2025 earnings beat fails to lift revenue
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
- US FDA approves Teva’s Ajovy for migraine prevention in children
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.65%
- TEVA Q2 Earnings Beat, Revenues Miss on Lower Generics Sales
- Alkermes: A More Than Solid Quarter (NASDAQ:ALKS)
Faixa diária
18.47 18.66
Faixa anual
12.47 22.81
- Fechamento anterior
- 18.38
- Open
- 18.54
- Bid
- 18.49
- Ask
- 18.79
- Low
- 18.47
- High
- 18.66
- Volume
- 724
- Mudança diária
- 0.60%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 20.46%
- Mudança anual
- 2.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh