TCBX: Third Coast Bancshares Inc
40.28 USD 0.72 (1.76%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TCBX fiyatı bugün -1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.52 ve Yüksek fiyatı olarak 41.16 aralığında işlem gördü.
Third Coast Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Third Coast Bancshares: Asset Quality And Valuation Justify A Bullish Outlook (TCBX)
- Third Coast: Aggressive Lending May Hurt Long-Term Prospects (TCBX)
- Third Coast Bancshares Stock: Lower Deposit Costs Surge Net Interest Margin
- Why Third Coast Bancshares (TCBX) Might be Well Poised for a Surge
- Third Coast Bancshares (TCBX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Earnings call transcript: Third Coast Bancshares Q2 2025 earnings beat expectations
- Third Coast Bancshares earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on its 6.75% Series A Convertible Non-Cumulative Preferred Stock
- Third Coast Bancshares announces $30 million share buyback plan
- Third Coast Bank Announces $150 Million Securitization of Commercial Real Estate Loans in a Transaction Sponsored by EJF Capital LLC
- EJF Capital Closes Securitization of a $150 Million Commercial Real Estate Loan Originated by Third Coast Bank
- Third Coast Bancshares holds annual shareholder meeting
- Third Coast Stock: Growth, Balance Sheet Match Growth Prospects (NASDAQ:TCBX)
- Third Coast Bancshares: Rapid Growth Prospects Makes This An Interesting Play (TCBX)
Günlük aralık
39.52 41.16
Yıllık aralık
25.00 41.25
- Önceki kapanış
- 41.00
- Açılış
- 40.66
- Satış
- 40.28
- Alış
- 40.58
- Düşük
- 39.52
- Yüksek
- 41.16
- Hacim
- 362
- Günlük değişim
- -1.76%
- Aylık değişim
- 1.87%
- 6 aylık değişim
- 21.62%
- Yıllık değişim
- 52.06%
21 Eylül, Pazar