TCBX: Third Coast Bancshares Inc

40.28 USD 0.72 (1.76%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TCBX fiyatı bugün -1.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.52 ve Yüksek fiyatı olarak 41.16 aralığında işlem gördü.

Third Coast Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
39.52 41.16
Yıllık aralık
25.00 41.25
Önceki kapanış
41.00
Açılış
40.66
Satış
40.28
Alış
40.58
Düşük
39.52
Yüksek
41.16
Hacim
362
Günlük değişim
-1.76%
Aylık değişim
1.87%
6 aylık değişim
21.62%
Yıllık değişim
52.06%
21 Eylül, Pazar