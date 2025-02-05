Devises / TCBX
TCBX: Third Coast Bancshares Inc
40.28 USD 0.72 (1.76%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TCBX a changé de -1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.52 et à un maximum de 41.16.
Suivez la dynamique Third Coast Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TCBX Nouvelles
Range quotidien
39.52 41.16
Range Annuel
25.00 41.25
- Clôture Précédente
- 41.00
- Ouverture
- 40.66
- Bid
- 40.28
- Ask
- 40.58
- Plus Bas
- 39.52
- Plus Haut
- 41.16
- Volume
- 362
- Changement quotidien
- -1.76%
- Changement Mensuel
- 1.87%
- Changement à 6 Mois
- 21.62%
- Changement Annuel
- 52.06%
