CotationsSections
Devises / TCBX
Retour à Actions

TCBX: Third Coast Bancshares Inc

40.28 USD 0.72 (1.76%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TCBX a changé de -1.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.52 et à un maximum de 41.16.

Suivez la dynamique Third Coast Bancshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCBX Nouvelles

Range quotidien
39.52 41.16
Range Annuel
25.00 41.25
Clôture Précédente
41.00
Ouverture
40.66
Bid
40.28
Ask
40.58
Plus Bas
39.52
Plus Haut
41.16
Volume
362
Changement quotidien
-1.76%
Changement Mensuel
1.87%
Changement à 6 Mois
21.62%
Changement Annuel
52.06%
20 septembre, samedi