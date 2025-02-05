Moedas / TCBX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TCBX: Third Coast Bancshares Inc
40.65 USD 0.65 (1.62%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TCBX para hoje mudou para 1.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.05 e o mais alto foi 41.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Third Coast Bancshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCBX Notícias
- Third Coast Bancshares: Asset Quality And Valuation Justify A Bullish Outlook (TCBX)
- Third Coast: Aggressive Lending May Hurt Long-Term Prospects (TCBX)
- Third Coast Bancshares Stock: Lower Deposit Costs Surge Net Interest Margin
- Why Third Coast Bancshares (TCBX) Might be Well Poised for a Surge
- Third Coast Bancshares (TCBX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Earnings call transcript: Third Coast Bancshares Q2 2025 earnings beat expectations
- Third Coast Bancshares earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F.N.B. (FNB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Home BancShares (HOMB) Meets Q2 Earnings Estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on its 6.75% Series A Convertible Non-Cumulative Preferred Stock
- Third Coast Bancshares announces $30 million share buyback plan
- Third Coast Bank Announces $150 Million Securitization of Commercial Real Estate Loans in a Transaction Sponsored by EJF Capital LLC
- EJF Capital Closes Securitization of a $150 Million Commercial Real Estate Loan Originated by Third Coast Bank
- Third Coast Bancshares holds annual shareholder meeting
- Third Coast Stock: Growth, Balance Sheet Match Growth Prospects (NASDAQ:TCBX)
- Third Coast Bancshares: Rapid Growth Prospects Makes This An Interesting Play (TCBX)
- Top 10 Stocks Amid Market Turbulence To Buy Now
Faixa diária
40.05 41.02
Faixa anual
25.00 41.25
- Fechamento anterior
- 40.00
- Open
- 40.14
- Bid
- 40.65
- Ask
- 40.95
- Low
- 40.05
- High
- 41.02
- Volume
- 81
- Mudança diária
- 1.62%
- Mudança mensal
- 2.81%
- Mudança de 6 meses
- 22.74%
- Mudança anual
- 53.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh