TCBX: Third Coast Bancshares Inc

40.28 USD 0.72 (1.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TCBX ha avuto una variazione del -1.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.52 e ad un massimo di 41.16.

Segui le dinamiche di Third Coast Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
39.52 41.16
Intervallo Annuale
25.00 41.25
Chiusura Precedente
41.00
Apertura
40.66
Bid
40.28
Ask
40.58
Minimo
39.52
Massimo
41.16
Volume
362
Variazione giornaliera
-1.76%
Variazione Mensile
1.87%
Variazione Semestrale
21.62%
Variazione Annuale
52.06%
