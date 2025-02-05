Valute / TCBX
TCBX: Third Coast Bancshares Inc
40.28 USD 0.72 (1.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TCBX ha avuto una variazione del -1.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.52 e ad un massimo di 41.16.
Segui le dinamiche di Third Coast Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
39.52 41.16
Intervallo Annuale
25.00 41.25
- Chiusura Precedente
- 41.00
- Apertura
- 40.66
- Bid
- 40.28
- Ask
- 40.58
- Minimo
- 39.52
- Massimo
- 41.16
- Volume
- 362
- Variazione giornaliera
- -1.76%
- Variazione Mensile
- 1.87%
- Variazione Semestrale
- 21.62%
- Variazione Annuale
- 52.06%
