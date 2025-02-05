货币 / TCBX
TCBX: Third Coast Bancshares Inc
39.84 USD 0.24 (0.61%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TCBX汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点39.36和高点40.15进行交易。
关注Third Coast Bancshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCBX新闻
- Third Coast Bancshares: Asset Quality And Valuation Justify A Bullish Outlook (TCBX)
- Third Coast: Aggressive Lending May Hurt Long-Term Prospects (TCBX)
- Third Coast Bancshares Stock: Lower Deposit Costs Surge Net Interest Margin
- Why Third Coast Bancshares (TCBX) Might be Well Poised for a Surge
- Third Coast Bancshares (TCBX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Earnings call transcript: Third Coast Bancshares Q2 2025 earnings beat expectations
- Third Coast Bancshares earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F.N.B. (FNB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Home BancShares (HOMB) Meets Q2 Earnings Estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on its 6.75% Series A Convertible Non-Cumulative Preferred Stock
- Third Coast Bancshares announces $30 million share buyback plan
- Third Coast Bank Announces $150 Million Securitization of Commercial Real Estate Loans in a Transaction Sponsored by EJF Capital LLC
- EJF Capital Closes Securitization of a $150 Million Commercial Real Estate Loan Originated by Third Coast Bank
- Third Coast Bancshares holds annual shareholder meeting
- Third Coast Stock: Growth, Balance Sheet Match Growth Prospects (NASDAQ:TCBX)
- Third Coast Bancshares: Rapid Growth Prospects Makes This An Interesting Play (TCBX)
- Top 10 Stocks Amid Market Turbulence To Buy Now
日范围
39.36 40.15
年范围
25.00 41.25
- 前一天收盘价
- 39.60
- 开盘价
- 39.81
- 卖价
- 39.84
- 买价
- 40.14
- 最低价
- 39.36
- 最高价
- 40.15
- 交易量
- 119
- 日变化
- 0.61%
- 月变化
- 0.76%
- 6个月变化
- 20.29%
- 年变化
- 50.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值