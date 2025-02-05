Валюты / TCBX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TCBX: Third Coast Bancshares Inc
39.60 USD 0.14 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCBX за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.11, а максимальная — 39.85.
Следите за динамикой Third Coast Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TCBX
- Third Coast Bancshares: Asset Quality And Valuation Justify A Bullish Outlook (TCBX)
- Third Coast: Aggressive Lending May Hurt Long-Term Prospects (TCBX)
- Third Coast Bancshares Stock: Lower Deposit Costs Surge Net Interest Margin
- Why Third Coast Bancshares (TCBX) Might be Well Poised for a Surge
- Third Coast Bancshares (TCBX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Earnings call transcript: Third Coast Bancshares Q2 2025 earnings beat expectations
- Third Coast Bancshares earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F.N.B. (FNB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Home BancShares (HOMB) Meets Q2 Earnings Estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on its 6.75% Series A Convertible Non-Cumulative Preferred Stock
- Third Coast Bancshares announces $30 million share buyback plan
- Third Coast Bank Announces $150 Million Securitization of Commercial Real Estate Loans in a Transaction Sponsored by EJF Capital LLC
- EJF Capital Closes Securitization of a $150 Million Commercial Real Estate Loan Originated by Third Coast Bank
- Third Coast Bancshares holds annual shareholder meeting
- Third Coast Stock: Growth, Balance Sheet Match Growth Prospects (NASDAQ:TCBX)
- Third Coast Bancshares: Rapid Growth Prospects Makes This An Interesting Play (TCBX)
- Top 10 Stocks Amid Market Turbulence To Buy Now
Дневной диапазон
39.11 39.85
Годовой диапазон
25.00 41.25
- Предыдущее закрытие
- 39.46
- Open
- 39.50
- Bid
- 39.60
- Ask
- 39.90
- Low
- 39.11
- High
- 39.85
- Объем
- 232
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- 19.57%
- Годовое изменение
- 49.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.