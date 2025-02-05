クォートセクション
通貨 / TCBX
TCBX: Third Coast Bancshares Inc

41.00 USD 1.00 (2.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TCBXの今日の為替レートは、2.50%変化しました。日中、通貨は1あたり40.05の安値と41.02の高値で取引されました。

Third Coast Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
40.05 41.02
1年のレンジ
25.00 41.25
以前の終値
40.00
始値
40.14
買値
41.00
買値
41.30
安値
40.05
高値
41.02
出来高
365
1日の変化
2.50%
1ヶ月の変化
3.69%
6ヶ月の変化
23.79%
1年の変化
54.78%
