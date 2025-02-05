通貨 / TCBX
TCBX: Third Coast Bancshares Inc
41.00 USD 1.00 (2.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCBXの今日の為替レートは、2.50%変化しました。日中、通貨は1あたり40.05の安値と41.02の高値で取引されました。
Third Coast Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TCBX News
- Third Coast Bancshares: Asset Quality And Valuation Justify A Bullish Outlook (TCBX)
- Third Coast: Aggressive Lending May Hurt Long-Term Prospects (TCBX)
- Third Coast Bancshares Stock: Lower Deposit Costs Surge Net Interest Margin
- Why Third Coast Bancshares (TCBX) Might be Well Poised for a Surge
- Third Coast Bancshares (TCBX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Earnings call transcript: Third Coast Bancshares Q2 2025 earnings beat expectations
- Third Coast Bancshares earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. (TCBX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- F.N.B. (FNB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Home BancShares (HOMB) Meets Q2 Earnings Estimates
- Third Coast Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on its 6.75% Series A Convertible Non-Cumulative Preferred Stock
- Third Coast Bancshares announces $30 million share buyback plan
- Third Coast Bank Announces $150 Million Securitization of Commercial Real Estate Loans in a Transaction Sponsored by EJF Capital LLC
- EJF Capital Closes Securitization of a $150 Million Commercial Real Estate Loan Originated by Third Coast Bank
- Third Coast Bancshares holds annual shareholder meeting
- Third Coast Stock: Growth, Balance Sheet Match Growth Prospects (NASDAQ:TCBX)
- Third Coast Bancshares: Rapid Growth Prospects Makes This An Interesting Play (TCBX)
- Top 10 Stocks Amid Market Turbulence To Buy Now
1日のレンジ
40.05 41.02
1年のレンジ
25.00 41.25
- 以前の終値
- 40.00
- 始値
- 40.14
- 買値
- 41.00
- 買値
- 41.30
- 安値
- 40.05
- 高値
- 41.02
- 出来高
- 365
- 1日の変化
- 2.50%
- 1ヶ月の変化
- 3.69%
- 6ヶ月の変化
- 23.79%
- 1年の変化
- 54.78%
