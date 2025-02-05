KurseKategorien
Währungen / TCBX
Zurück zum Aktien

TCBX: Third Coast Bancshares Inc

40.33 USD 0.67 (1.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TCBX hat sich für heute um -1.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.27 bis zu einem Hoch von 41.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Third Coast Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCBX News

Tagesspanne
40.27 41.16
Jahresspanne
25.00 41.25
Vorheriger Schlusskurs
41.00
Eröffnung
40.66
Bid
40.33
Ask
40.63
Tief
40.27
Hoch
41.16
Volumen
74
Tagesänderung
-1.63%
Monatsänderung
2.00%
6-Monatsänderung
21.77%
Jahresänderung
52.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K