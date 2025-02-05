Währungen / TCBX
TCBX: Third Coast Bancshares Inc
40.33 USD 0.67 (1.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TCBX hat sich für heute um -1.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.27 bis zu einem Hoch von 41.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Third Coast Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
40.27 41.16
Jahresspanne
25.00 41.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.00
- Eröffnung
- 40.66
- Bid
- 40.33
- Ask
- 40.63
- Tief
- 40.27
- Hoch
- 41.16
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- -1.63%
- Monatsänderung
- 2.00%
- 6-Monatsänderung
- 21.77%
- Jahresänderung
- 52.25%
