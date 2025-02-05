시세섹션
통화 / TCBX
TCBX: Third Coast Bancshares Inc

40.28 USD 0.72 (1.76%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TCBX 환율이 오늘 -1.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.52이고 고가는 41.16이었습니다.

Third Coast Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
39.52 41.16
년간 변동
25.00 41.25
이전 종가
41.00
시가
40.66
Bid
40.28
Ask
40.58
저가
39.52
고가
41.16
볼륨
362
일일 변동
-1.76%
월 변동
1.87%
6개월 변동
21.62%
년간 변동율
52.06%
