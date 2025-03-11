FiyatlarBölümler
TBRG: TruBridge Inc

21.79 USD 0.38 (1.77%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TBRG fiyatı bugün 1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.28 ve Yüksek fiyatı olarak 22.06 aralığında işlem gördü.

TruBridge Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.28 22.06
Yıllık aralık
11.39 31.67
Önceki kapanış
21.41
Açılış
21.47
Satış
21.79
Alış
22.09
Düşük
21.28
Yüksek
22.06
Hacim
588
Günlük değişim
1.77%
Aylık değişim
10.22%
6 aylık değişim
-19.45%
Yıllık değişim
88.01%
