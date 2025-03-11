Dövizler / TBRG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TBRG: TruBridge Inc
21.79 USD 0.38 (1.77%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TBRG fiyatı bugün 1.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.28 ve Yüksek fiyatı olarak 22.06 aralığında işlem gördü.
TruBridge Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBRG haberleri
- TruBridge Q2 Update Reflects A Transitioning Business: Why I Maintain My Hold Rating
- Trubridge earnings beat by $0.24, revenue fell short of estimates
- TruBridge controller MacIntyre Vita sells $8k in shares
- TruBridge Addition To Russell Indexes: Why I'm Holding Off Anyway (TBRG)
- TruBridge stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- TruBridge Announces Participation in the Truist Securities Healthcare Disruptors & Digital Health Conference
- TruBridge Announces Next Step of Collaboration With Microsoft, Enhancing Community Healthcare Through Advanced Clinical Documentation Capabilities
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- TruBridge, Inc. (TBRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
21.28 22.06
Yıllık aralık
11.39 31.67
- Önceki kapanış
- 21.41
- Açılış
- 21.47
- Satış
- 21.79
- Alış
- 22.09
- Düşük
- 21.28
- Yüksek
- 22.06
- Hacim
- 588
- Günlük değişim
- 1.77%
- Aylık değişim
- 10.22%
- 6 aylık değişim
- -19.45%
- Yıllık değişim
- 88.01%
21 Eylül, Pazar