통화 / TBRG
TBRG: TruBridge Inc
21.79 USD 0.38 (1.77%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TBRG 환율이 오늘 1.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.28이고 고가는 22.06이었습니다.
TruBridge Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
21.28 22.06
년간 변동
11.39 31.67
- 이전 종가
- 21.41
- 시가
- 21.47
- Bid
- 21.79
- Ask
- 22.09
- 저가
- 21.28
- 고가
- 22.06
- 볼륨
- 588
- 일일 변동
- 1.77%
- 월 변동
- 10.22%
- 6개월 변동
- -19.45%
- 년간 변동율
- 88.01%
20 9월, 토요일