TBRG: TruBridge Inc
21.52 USD 0.11 (0.51%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TBRG hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.28 bis zu einem Hoch von 21.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die TruBridge Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TBRG News
Tagesspanne
21.28 21.52
Jahresspanne
11.39 31.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.41
- Eröffnung
- 21.47
- Bid
- 21.52
- Ask
- 21.82
- Tief
- 21.28
- Hoch
- 21.52
- Volumen
- 112
- Tagesänderung
- 0.51%
- Monatsänderung
- 8.85%
- 6-Monatsänderung
- -20.44%
- Jahresänderung
- 85.68%
