TBRG: TruBridge Inc

20.75 USD 0.41 (2.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TBRG за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.71, а максимальная — 20.77.

Следите за динамикой TruBridge Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.71 20.77
Годовой диапазон
11.39 31.67
Предыдущее закрытие
20.34
Open
19.99
Bid
20.75
Ask
21.05
Low
19.71
High
20.77
Объем
199
Дневное изменение
2.02%
Месячное изменение
4.96%
6-месячное изменение
-23.29%
Годовое изменение
79.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.