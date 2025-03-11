Валюты / TBRG
TBRG: TruBridge Inc
20.75 USD 0.41 (2.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TBRG за сегодня изменился на 2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.71, а максимальная — 20.77.
Следите за динамикой TruBridge Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TBRG
- TruBridge Q2 Update Reflects A Transitioning Business: Why I Maintain My Hold Rating
- Trubridge earnings beat by $0.24, revenue fell short of estimates
- TruBridge controller MacIntyre Vita sells $8k in shares
- TruBridge Addition To Russell Indexes: Why I'm Holding Off Anyway (TBRG)
- TruBridge stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- TruBridge Announces Participation in the Truist Securities Healthcare Disruptors & Digital Health Conference
- TruBridge Announces Next Step of Collaboration With Microsoft, Enhancing Community Healthcare Through Advanced Clinical Documentation Capabilities
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- TruBridge, Inc. (TBRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
19.71 20.77
Годовой диапазон
11.39 31.67
- Предыдущее закрытие
- 20.34
- Open
- 19.99
- Bid
- 20.75
- Ask
- 21.05
- Low
- 19.71
- High
- 20.77
- Объем
- 199
- Дневное изменение
- 2.02%
- Месячное изменение
- 4.96%
- 6-месячное изменение
- -23.29%
- Годовое изменение
- 79.03%
