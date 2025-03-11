通貨 / TBRG
TBRG: TruBridge Inc
21.41 USD 0.58 (2.78%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TBRGの今日の為替レートは、2.78%変化しました。日中、通貨は1あたり20.83の安値と21.59の高値で取引されました。
TruBridge Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TBRG News
- TruBridge Q2 Update Reflects A Transitioning Business: Why I Maintain My Hold Rating
- Trubridge earnings beat by $0.24, revenue fell short of estimates
- TruBridge controller MacIntyre Vita sells $8k in shares
- TruBridge Addition To Russell Indexes: Why I'm Holding Off Anyway (TBRG)
- TruBridge stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- TruBridge Announces Participation in the Truist Securities Healthcare Disruptors & Digital Health Conference
- TruBridge Announces Next Step of Collaboration With Microsoft, Enhancing Community Healthcare Through Advanced Clinical Documentation Capabilities
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- TruBridge, Inc. (TBRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
20.83 21.59
1年のレンジ
11.39 31.67
- 以前の終値
- 20.83
- 始値
- 20.90
- 買値
- 21.41
- 買値
- 21.71
- 安値
- 20.83
- 高値
- 21.59
- 出来高
- 178
- 1日の変化
- 2.78%
- 1ヶ月の変化
- 8.30%
- 6ヶ月の変化
- -20.85%
- 1年の変化
- 84.73%
